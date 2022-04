Royals. Slapeloze nacht voor Willem-Alexander en een schattig prinsesje steelt de show

De Britse royals hielden deze week een afscheidsplechtigheid voor Prins Philip. Koninklijke families van over de hele wereld woonden de dienst bij. Voor het eerst in lange tijd verscheen ook de Queen nog eens in het openbaar. Dat ze werd vergezeld door haar zoon Andrew – in opspraak door een seksschandaal in nasleep van de affaire-Epstein – zorgde wel voor enige controverse. Tijdens de plechtigheid kon de koningin haar tranen niet bedwingen.

Naast de plechtigheid voor Philip stonden nog andere dingen op de agenda in Groot-Brittannië. Zo gingen prins Charles en Camilla op bezoek bij Meta, het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp. Ze hadden het onder andere over initiatieven rond Oekraïne en over veiligheid op het web.

In Nederland ging het er dan weer wat stoerder aan toe. Koning Willem-Alexander ging op bezoek tijdens een NAVO-oefening van de Koninklijke Marine in Noorwegen en ging helemaal op in de militaire operatie. Hij deed ’s nachts mee aan een amfibische landing, compleet met survivalpak en een overnachting bij de troepen in het veld.

In Zweden pakt het Kungahuset uit met nieuwe foto’s. Prinses Estelle (10) –oudste dochter van kroonprinses Victoria – stond volop in de kijker op een portret met grootvader koning Carl Gustaf XVI.

Triest nieuws uit Frankrijk: topfotograaf Patrick Demarchelier is gestorven. Hij werd 78 jaar. Demarchelier was jarenlang de persoonlijke fotograaf van prinses Diana en is de man achter tal van iconische foto’s van de prinses en haar kinderen.

In eigen land werkten koning Filip en koningin Mathilde een drukke agenda af. Er waren werkbezoeken (zoals aan de kringwinkel van Avelgem) en ontvangsten, maar ook een Lenteconcert op het paleis. De koningin droeg daarbij een opvallend, half mouwloos kleed van Natan.