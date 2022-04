“Brand in Russisch oliedepot na bombardement”, maar Oekraïens leger weet van niets

Het brandende oliedepot in Belgorod — © Nexta

In de Russische stad Belgorod, dicht bij de grens met Oekraïne, is een brand uitgebroken in een oliedepot. Dat meldt gouverneur Vjatsjeslav Gladkov, die een bombardement door Oekraïense helikopters aanwijst als oorzaak. Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen geen weet van een aanval in Belgorod, en suggereert dat het mogelijk om een ‘false flag’-operatie gaat.

Volgens gouverneur Gladokov ontstond het vuur in het oliedepot “door een luchtaanval van twee helikopters van de Oekraïense luchtmacht die het Russische luchtruim op een lage hoogte zijn binnengevlogen”. Het vuur zou dicht bij brandstofreservoirs woeden, zowat 170 brandweerlui zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. Volgens Gladkov raakten twee mensen gewond: het gaat om arbeiders van het depot, wier leven naar verluidt niet in gevaar is. De omliggende straten werden ontruimd.

Het nieuws – met name de bewering dat een Oekraïense aanval de oorzaak van de brand zou zijn – werd nog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. De generale staf van het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen geen weet van een aanval door Oekraïense troepen in Belgorod. Daar klinkt het dat de brand mogelijk een zogeheten ‘false flag’-operatie is, die verdere brutale aanvallen op Oekraïne moet rechtvaardigen.