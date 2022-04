Melikan Kucam dient klacht in tegen speurders voor valsheid in geschrifte

Voormalig N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam uit Mechelen heeft klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen twee speurders voor valsheid in geschrifte. Zij zouden de verklaringen van getuigen en slachtoffers niet waarheidsgetrouw hebben weergegeven. Zijn advocaten vroegen het Antwerpse hof van beroep vrijdag om de zaak uit te stellen in afwachting van de resultaten van het onderzoek, maar het hof ging daar niet op in.