Regering ziet af van bouw bijkomende gascentrales tegen 2026

De gascentrale in Gent — © Alexander Meeus

Het kernkabinet van de federale regering heeft deze week beslist om af te zien van de bouw van een derde of vierde gascentrale. De regering meent dus dat de levensduurverlenging van de jongste twee kernreactoren tegen de winter van 2026 gerealiseerd zal zijn, terwijl uitbater Engie stelt dat dit slechts tegen 2027 kan. Dat berichten Le Soir en L’Echo vrijdag.

De regering besloot twee weken geleden om de reactoren van Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden. Door de stroomcapaciteit van deze twee reactoren reeds te integreren in de productieberekeningen voor de winter van 2026 geeft de regering “een duidelijk signaal” aan Engie dat ze de onderhandelingen over de verlenging tijdig tot een goed einde wil brengen.

De inclusie van de kerncentrales in de vooruitzichten voor de winter van 2026 betekent dat de regering de bouw van een derde en vierde gascentrale definitief heeft uitgesloten. De federale regulator Creg had die these eerder dit jaar opgeworpen.