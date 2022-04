Minstens acht doden bij ontploffing in Servische mijn

Bij een explosie in een koolmijn in het centrum van Servië zijn minstens acht kompels omgekomen. Dat meldt de staatstelevisie RTS.

Het ongeluk in de mijn in Sokobanja zou vrijdagochtend vroeg veroorzaakt zijn door een methaanexplosie. Als gevolg van de ontploffing stortten ook delen van de mijn in. Gevreesd wordt dat nog verschillende mijnwerkers ondergronds vastzitten. Op het moment van de explosie zou een vijftigtal mensen in de mijn zijn geweest. Een twintigtal gewonde kompels werd alvast opgenomen in verschillende ziekenhuizen. Zeker drie van hen zijn er erg aan toe.

Het laatste grote incident in de koolmijn van Sokobanja dateert van januari 1998. Na een methaanexplosie werden 29 lichamen geborgen uit de mijnschacht.