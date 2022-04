Honderden demonstranten proberen huis van president te bestormen op Sri Lanka

Op Sri Lanka hebben honderden manifestanten afgelopen nacht geprobeerd om de woning van president Gotabaya Rajapaksa te bestormen. Wegens de rellen is de aanwezigheid van politie en leger in de hoofdstad Sri Jayewardenapura Kotte vrijdag fors opgekrikt.

De Sri Lankaanse bevolking is misnoegd over de zware economische crisis die het land treft. Dat leidde donderdagavond tot betogingen, die op sommige plaatsen ontaardden in rellen. Zo staken manifestanten twee militaire bussen en een politiewagen in brand in de woonwijk waar de president woont. Ze riepen op tot het ontslag van het staatshoofd.

Ordetroepen reageerden door te vuren op de menigte en zetten traangas en waterkanonnen in om de betogers uiteen te drijven. Eén manifestant en vijf agenten raakten gewond volgens de autoriteiten. Er werden ook 45 mensen gearresteerd.

Rajapaksa was op het moment van de rellen niet in zijn woning. Hij verweet de betogers dat ze het land willen destabiliseren, verwijzend naar de Arabische Lente, de golf van opstanden in de Arabische wereld ruim tien jaar geleden. “De manifestatie van donderdagavond werd geleid door extremistische krachten die oproepen tot een Arabische Lente om instabiliteit in ons land te creëren, zei de president.

Sri Lanka ondergaat momenteel de zwaarste economische crisis sinds zijn onafhankelijkheid in 1948. Dat vertaalt zich onder meer in lange wachtrijen aan de tankstations en regelmatige stroomonderbrekingen. Het land met 22 miljoen inwoners kampt ook met ernstige tekorten aan voedingsmiddelen en goederen, van medicijnen tot cement.