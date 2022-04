Wat als je kind als enige geen uitnodiging krijgt voor een verjaardagsfeestje? En wat als de reden daartoe zijn autismespectrumstoornis en ADHD is? Het overkwam Annelies Sevenant . “Dat feestje is slechts een aanleiding, het echte probleem ligt veel dieper. Wat wat voor een weinig inclusieve maatschappij zijn we als een kind plezier gunnen ten koste van een ander kind?”