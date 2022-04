“Grote nationale dialoog”: Belg mag mee beslissen over berging van kernafval

Van nu tot 2025 sluiten zeker vijf van de zeven kerncentrales op het Belgische grondgebied, de eerste al in oktober van dit jaar. De ontmanteling van de nucleaire sites zal tientallen jaren in beslag nemen en wordt volgens federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) naast de langste ook de duurste - de factuur loopt op tot meer dan 40 miljard euro - en meest delicate werf die ons land ooit heeft gekend.

Dat laatste heeft veel te maken met het hoogradioactieve afval dat achterblijft en nog honderdduizenden jaren radioactief blijft, en waarvoor tot op vandaag ondanks wetenschappelijk onderzoek geen definitieve oplossing bestaat.

Overleg

De regering laat de burger nu mee beslissen over wat er met dat hoogradioactief afval moet gebeuren, laat Van der Straeten weten. Dat voorstel wordt als alles goed gaat vrijdag goedgekeurd op de ministerraad. “De beslissing van de berging is er één die aan alle Belgen toekomt en niet alleen aan mij als minister of deze regering”, zegt Van der Straeten. “De beslissingen die we nemen ten aanzien van dit afval heeft gevolgen voor honderden toekomstige generaties.”

De Koning Boudewijnstichting gaat de ‘grote nationale dialoog’ organiseren en begeleiden. Het initiatief start al in het najaar en zal zeker anderhalf jaar in beslag nemen.

Panels

Concreet is het de bedoeling om representatieve panels samen te stellen met daarin gewone burgers maar ook het maatschappelijk middenveld, de industrie, academici, deskundigen en ook producenten van nucleair afval. Zij zullen het onder meer hebben over de opslag van het afval op lange termijn en de locatie waarop dat moet gebeuren. Van der Straeten pleit voor een “breed proces zonder taboes”. Het is de bedoeling om bij elke beslissing, bijvoorbeeld over de locatie van de opslag, de bevolking “zo nauw mogelijk” te betrekken, klinkt het.

De ‘nationale dialoog’ start dit najaar, maar eerst heeft de Koning Boudewijnstichting ongeveer een half jaar de tijd nodig om een startnota op te stellen met daarin de te behandelen thema’s. In een volgende fase komen er verschillende online initiatieven voor het publiek, waarna er een tussentijds verslag wordt opgesteld en er ook thematische workshops of burgerconferenties worden georganiseerd. Dat alles neemt ongeveer 9 maanden in beslag. Tot slot volgt nog een breed forum van belanghebbenden, waarna er een eindverslag met conclusies en aanbevelingen wordt opgesteld.