Sneeuwprik over het hele land, hier wordt nog sneeuw verwacht: “Pas je rijstijl aan”

De weersverwachtingen voor vrijdag. — © KMI

De winterse neerslagzone trekt vrijdagochtend geleidelijk richting de Franse grens en het zuidoosten, waardoor het droger wordt over het noorden van het land. “De meest actieve neerslag verwachten we over het centrum en het westen, en op het einde van de voormiddag gaat de sneeuw over in smeltende sneeuw in Laag- en Midden- België”, aldus het KMI.

In de namiddag ontstaan er enkele opklaringen over het uiterste westen, maar over de oostelijke landshelft blijft de kans op enkele winterse buien bestaan.

De maxima schommelen tussen -2 graad in de Hoge Venen, +4 graden in het centrum en +6 graden aan zee. De wind wordt vrij krachtig in binnenland en blijft krachtig waaien aan zee, met rukwinden tot 50 of 60 km/u in het binnenland en tot 70 km/u aan zee.

Vrijdagavond en -nacht wordt het eerst nog zwaarbewolkt, maar geleidelijk breiden de opklaringen zich uit over de westelijke landshelft. Ten zuiden van Samber en Maas blijft lichte sneeuwval bij tussenpozen mogelijk. Aan het einde van de nacht verwacht het KMI enkele winterse buien in de kuststreek. De minima liggen tussen -5 graden in de hoge Ardennen, -1 of -2 graden in Laag- en Midden- België en +2 graden aan zee. Er staat dan een matige, en aan zee vrij krachtige wind, met rukwinden tot 50 of 60 km/u.

“Kans op gladde wegen”

Het Agentschap Wegen en Verkeer strooide vrijdagochtend al 860 ton strooimiddelen op de snelwegen en gewestwegen, maar de kans op sneeuw en smeltende sneeuw is nog niet voorbij. “Momenteel liggen onze wegen er goed berijdbaar bij. Het blijft echter opletten wanneer je de weg opgaat, met wegen die overal nat zijn en wegdektemperaturen rond het vriespunt”, klinkt het. “Pas je rijstijl aan, en raadpleeg de website van het Vlaams Verkeerscentrum voor de actuele verkeerssituatie op de snelwegen.

Dit weekend

Zaterdagochtend zijn er eerst brede opklaringen over de westelijke landshelft. Nadien neemt de bewolking toe, en ‘s namiddags vallen er winterse buien in het westen van het land en ten zuiden van Samber en Maas. In de Ardennen verwacht het KMI enkele sneeuwbuien. Over het westen blijven er ook enkele mooie opklaringen mogelijk. De buien nemen af tegen de avond. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +7 graden in het westen bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind.

Na een koude nacht met vrijwel algemene vorst krijgen we zondag meestal droog weer met een wisselende bewolking. Vooral aan zee en in de gebieden dichtbij de Nederlandse grens kan er wat lichte neerslag vallen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het centrum. Er staat een zwakke tot matige wind.

Volgende week

Maandag wordt het zwaarbewolkt met regen vanaf het noordwesten. In de hoge Ardennen kan er smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden op sommige plaatsen in Laag- België. Er staat een stevige wind.

Dinsdag krijgen we veel bewolking met regen. Het wordt wel zachter met maxima van 6 of 7 graden in de Hoge Venen tot lokaal 13 graden in het westen. De wind waait matig tot soms vrij krachtig.

Woensdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden met nog steeds veel wind.

Donderdag blijft de kans op buien bestaan. Het wordt ook weer wat frisser, met nergens meer dan 9 graden. Op het reliëf kan de neerslag weer winters worden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westnoordwesten.