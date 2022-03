Het zal je maar overkomen: auto onder gebruikte frituurolie nadat fles openbarst in vuilniswagen

En toen spatte een fles frituurolie open over een geparkeerde auto. — © if

Roeselare

Donderdagochtend geraakten een deel van de Sint-Jozefsstraat in Roeselare en een geparkeerde wagen besmeurd met gebruikte frituurolie. Dat gebeurde toen een fles frituurolie in een afvalzak door de pers van de vuilniswagen werd samengedrukt en openbarstte. Eerder deze week was er al een gelijkaardig voorval in Oostnieuwkerke. Afvalintercommunale MIROM roept op om beter te sorteren.