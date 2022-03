Lil Kleine gaat door het stof in video vanuit Thailand: “Heb professionele hulp nodig”

In een video die Lil Kleine donderdagavond op zijn Instagram deelt, laat de rapper voor het eerst sinds de vermeende mishandeling van zijn ex-vriendin Jaimie Vaes, van zich horen. Ook zegt hij momenteel in Thailand te verblijven voor professionele hulp.

Jorik Scholten, de echte naam van Lil Kleine, zegt in een video dat hij “een te lange tijd op een ongezonde, verkeerde manier heeft geleefd”. De rapper schrijft ook dat hij “verkeerde dingen heeft gedaan” als persoon. “Ik ben mezelf niet geweest en heb verkeerd heb gehandeld. Ik heb veel mensen pijn gedaan en gekwetst, en dat had nooit mogen gebeuren.”

Scholten zegt dat hij momenteel in Thailand verblijft en daar professionele hulp krijgt. “Ik weet dat dat een hele lange weg gaat worden, maar daar ga ik met volle moed tegenaan. Wat ik ook nog wil zeggen is, dat ik me heel goed realiseer dat ik niet het voorbeeld ben geweest dat ik wil zijn voor mijn kind als vader.” Daarnaast zegt de rapper zijn fans te missen, van ze te houden en dat hij hen snel hoopt te zien.

Om wat voor hulp het gaat, zegt hij niet. Ook laat de rapper in het midden waar hij precies spijt van heeft en wie hij gekwetst heeft. NAMAM, het managementbureau dat Lil Kleine vertegenwoordigt, geeft geen nadere toelichting op de video die donderdag op Instagram werd gedeeld.

Scholten werd vorige maand opgepakt op verdenking van mishandeling van Jamie Vaes. Hij is sinds 15 maart weer op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besliste twee weken geleden dat zijn voorarrest onder voorwaarden wordt geschorst en dat hij dus de zaak in vrijheid mag afwachten.