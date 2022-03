Jonny Clayton domineert achtste avond van Premier League darts, Michael van Gerwen boos over wind: “PDC zakt door het ijs”

Jonny Clayton heeft met sprekend gemak de achtste avond van de Premier League in Birmingham naar zich toe getrokken. The Ferret gooide de hele avond op hoog niveau en komt dankzij deze overwinning mee aan de leiding naast Michael van Gerwen, die zeer kritisch was voor de PDC nadat er wind was in de zaal.

Clayton rekende in zijn kwartfinale makkelijk af met vicewereldkampioen Michael Smith (6-1). Tegen wereldkampioen Peter Wright had hij meer moeite in de halve finale: beide spelers hielden lange tijd gelijke tred, maar bij een 4-4-tussenstand stak Clayton een tandje bij. Zo haalde de Welshman het met 6-4.

In de finale nam Clayton het vervolgens op tegen James Wade, die eerder Michael van Gerwen (6-2) en Joe Cullen (6-2) had verslagen. In de finale waren de rollen omgedraaid: Wade werd helemaal van het kastje naar de muur gespeeld. Clayton gunde zijn opponent slechts één leg: The Ferret haalde het makkelijk met 6-1.

Met zijn tweede zege in deze Premier League doet Clayton een heel goede zaak in het klassement. Hij en Van Gerwen leiden nu samen met 17 punten. Wereldkampioen Peter Wright volgt op korte afstand met 16 punten. Joe Cullen heeft het laatste plekje voor de play-offs in handen.

Boze Van Gerwen

Waar Clayton schitterde, was het voor Michael van Gerwen een avond om heel snel te vergeten. In een interview met Viaplay na zijn verloren kwartfinale was de drievoudig wereldkampioen bijzonder kritisch voor dartsbond PDC omdat er wind stond in de zaal in Birmingham. “Wade zei het voor de wedstrijd al tegen me, en na afloop ook.”

Dat hij uitgerekend tegen een tragere speler als Wade uitkwam, maakte het voor Van Gerwen naar eigen zeggen nog vervelender. “Ik kon niet in mijn ritme komen. Ik laat de laatste tijd fantastische dingen zien, maar ik moest meteen mijn worp aanpassen. Dat mag nooit de bedoeling zijn. Ik zak hier door het ijs, maar de PDC ook. Als mensen in de zaal al zeggen dat de wind hen om de oren vloog… en dan zeggen ze wel hij heeft verloren, het is een slechte smoes, maar daar gaat het niet om. De omstandigheden moeten goed zijn. Ik ben hier de dupe van.”