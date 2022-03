Team Antwerp wint Dubai Expo 3X3 Super Quest (en 20.000 dollar)

Team Antwerp is 2022 prachtig begonnen. Vorige week stond het in de finale van het 3X3 toernooi in het Zwitserse Zurich en donderdag won het de Dubai Expo 3X3 Super Quest. Dit is het slotevenement van de Wereld Expo in Dubai.

Nick Celis (ex-Limburg United), Thibaut Vervoort, Raf Bogaerts en nieuwkomer Caspar Augstijnen wonnen in poule B twee van de drie groepswedstrijden tegen het Amerikaanse Chicago en Cebu Chooks uit de Filipijnen. Tegen het Letse Riga werd nipt verloren. In de halve finale nam het na overtime de maat van het Servische Liman Huishan (23-20).

De finale bracht weer een thriller. Bij een 17-19 achterstand lukte Caspar Augustijnen at the buzzer met een tweepunter de 19-19 en was een sudden death overtime een feit. Thibaut Vervoort lukte in verlenging meteen een nieuwe bom en de winst (21-19) was voor Team Antwerp binnen. Ze cashen tevens liefst 20.000 dollar.

De kalender van april is nog niet helemaal rond, maar Team Antwerp neemt al zeker deel aan het 3X3 Prime Düsseldorf International Lite in Duitsland. In mei is er nog een tornooi in Japan. Team Antwerp is ook de hofleverancier van de 3X3 Lions.

Vorige zomer werden ze vierde op de Olympische Spelen in Tokio. Van 21 tot 26 juni nemen ze op de Groenplaats in Antwerpen deel aan het WK. In eigen stad gaan ze met de 3X3 Lions op zoek naar een medaille. Ook de 3X3 Cats zijn in eigen land zeker van een stek op het WK.