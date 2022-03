Novak Djokovic blijft voorlopig nummer één van de wereld na nederlaag Daniil Medvedev in Miami

De Pool Hubert Hurkacz (ATP 10) heeft donderdag de Rus Daniil Medvedev (ATP 2) gewipt in de kwartfinales van het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Miami (hardcourt/8.584.055 dollar). Hurkacz, de titelverdediger in Florida, was met 7-6 (9/7) en 6-3 te sterk.