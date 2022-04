Lommel

Omdat zijn vader een hersenbloeding had gekregen, moest de 18-jarige Patric Derdaele recht van de schoolbanken het familiebedrijfje overnemen. Vandaag is de Groep Derdaele een van de grootste bouwondernemingen van Noord-Limburg. En staat de gigantische mobilhome die eigenlijk voor Michael Schumacher was gebouwd, gewoon bij hem thuis.