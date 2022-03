Club Brugge pakt uit met menstruatiecoach in het vrouwenvoetbal: “We geloven dat het onze speelsters gaat helpen”

Opmerkelijk nieuws bij Club YLA, het vrouwenteam van Club Brugge. Recruitmentmanager Leo van der Elst onthulde tijdens de podcast Eleven Insiders dat het team volgend seizoen een zogenaamde menstruatiecoach zal aantrekken. In het buitenland gebruiken sommige clubs die al, maar in België gaat het volgens Van der Elst om een primeur.

“We zijn nog een goede naam aan het zoeken, maar volgend jaar zullen we een period coach aantrekken. Die moet de menstruatiecyclus van alle meisjes in kaart brengen”, Van der Elst tijdens de podcast. “Uit internationale onderzoeken is gebleken dat, in welke periode van de cyclus de meisjes ook zitten, ze soms meer kans maken op blessures en je in die week misschien iets minder of soms iets meer krachttraining moet doen.”

Van der Elst gaf aan dat Club YLA de eerste ploeg in België is die zo’n coach zal inzetten. “Grote buitenlandse clubs zoals Lyon, Barcelona en Manchester City hebben die al. Het zijn geen mannen, hé. Vrouwen hebben nu eenmaal die hormonale cyclus en wij zullen daar fel op inzetten omdat we erin geloven dat het onze speelsters zal helpen.