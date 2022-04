“Op de meeste plaatsen in Limburg is de neerslagintensiteit te laag om een sneeuwlaagje te vormen”

Vanochtend valt er regionaal smeltende sneeuw of sneeuw. Bijgevolg kan het lokaal glad zijn op de wegen. Op de meeste plaatsen is de neerslagintensiteit echter niet hoog genoeg om het tot een sneeuwlaagje te kunnen doen komen. Daarvoor moet het namelijk echt hard sneeuwen met dikke vlokken omdat de ondergrond niet bevroren en bovendien kletsnat is. Vooral in het noorden van Limburg kan er op het gazon wél eens tijdelijk sneeuw blijven liggen.