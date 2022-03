Zie ze stralen: Kat Kerkhofs en Dries Mertens mogen naar huis met hun kleine Ciro Romeo

Terwijl mama Kat de bloemen en het zwangerschapskussen meenam, ontfermde papa Dries zich over de kleinste Mertens.

‘Ciro’ betekent in het Napolitaans zoveel als ‘jongen’. Het werd doorheen de jaren de roepnaam van Dries Mertens in Napels. Dit weekend moet Ciro Romeo zijn vader al even missen. Mertens moet met Napoli immers tegen Atalanta in het noordelijk gelegen Bergamo gaan voetballen.

