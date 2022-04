Weken werden we in spanning gehouden, maar donderdag was het zover: Dirk, gespeeld door Antwerpenaar Ron Cornet (63), deed zijn intrede in de Eén-serie ‘Thuis’. “Opgenomen in dezelfde studio’s waarin ik jarenlang heb geacteerd in ‘Wittekerke’. Het was alsof de tijd was blijven stilstaan”, vertelt hij.