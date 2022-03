VS gaan gedurende een half jaar miljoen vaten olie per dag vrijgeven

De Verenigde Staten gaan gedurende zes maanden ruwweg 1 miljoen vaten olie per dag vrijgeven, zo bevestigde het Witte Huis maandag eerdere mediaberichten. De ongeziene maatregel komt er wegens de Russische inval in Oekraïne, waardoor de olieprijs de afgelopen weken de hoogte inschoot. De hoge brandstofprijzen doen de Amerikanen pijn, wat ook de populariteit van de president aantast.

De 1 miljoen vaten per dag komen uit de Amerikaanse oliereserves. In totaal zou het dus gaan om 180 miljoen vaten. “Deze maatregel zal voorzien in een historische hoeveelheid die moet dienen als overbrugging tot de herfst, wanneer de productie op de thuismarkt wordt opgevoerd”, aldus een bericht van het Witte Huis. Het geld van de olieverkoop zal gebruikt worden om de voorraden de volgende jaren weer aan te vullen, klinkt het. Biden zal later vandaag nog een toespraak houden.

De Amerikaanse olievoorraden werden sinds 1975 aangelegd, als antwoord op de olieschokken. Momenteel zouden de VS nog ongeveer 568 miljoen vaten in reserve hebben.

De Amerikaanse regering gaat daarnaast ook aan het Internationaal Energieagentschap (IEA) vragen om de vrijmaking van reserves van andere olielanden te coördineren. Mogelijk zullen ook de Britten een deel van hun oliereserves vrijgeven. De olieproducerende landen, verenigd in de OPEC+, houden voorlopig vast aan hun geplande productiequota.