Zweedse kustwacht onderzoekt bizar overlijden van haaien: 60 lichamen van dieren op bodem van de zee

De Zweedse kustwacht start een onderzoek nadat er verschillende dode haaien opdoken in een haven ten noorden van Götheborg. Afgelopen weekend spoelden in de haven van Lysekil een groot aantal dode doornhaaien en andere grote vissen aan.

Doornhaaien zijn een beschermde soort in Zweden. Het is illegaal om op de dieren te vissen, hoewel ze vaak per ongeluk vast komen te zitten in visnetten.

Volgens de directeur van de lokale kustwacht, Jonas Berg, gaat het om een triest en zeer serieus incident. Er zijn wetten die de oceanen en hun biodiversiteit beschermen en wie die wetten niet volgt, maakt zich schuldig aan een misdrijf, zei hij. Het onderzoek moet uitwijzen of er een misdaad gepleegd is.

In een video die verspreid is door Zweedse media is te zien hoe de dode en stervende dieren op de zeebodem liggen. De man die de beelden maakte, zei aan de krant Dagens Nyheter te vermoeden dat de dieren gedumpt zijn door een vissersboot.

Volgens het online magazine Deep Sea Reporter, dat als eerste berichtte over het incident, liggen de lichamen van zo’n 60 haaien en roggen verspreid over het terrein.