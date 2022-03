Bidens woorden over ‘een wissel van de macht’ versterken de antiwesterse ideologie van Xi Jinping. — © eyepress/belga

Vrijdag staat er een overleg gepland tussen China en de EU, maar hoog zijn de verwachtingen niet. Tot hiertoe hield de grootmacht zich zo veel mogelijk afzijdig als het over de oorlog in Oekraïne ging, maar volgens experts is “Xi Jinpings keuze voor Rusland al gemaakt”. Hoe komt het dat China eerder naar Rusland helt dan naar het Westen?