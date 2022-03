Italiaanse rechtbank beslist Belgische hacker aan Amerika te mogen uitleveren: “Hopen dat beslissing ongedaan gemaakt wordt”

Kevin, enkele uren voor zijn arrestatie in Milaan. Toen woonde hij er de voetbalwedstrijd Spanje - Frankrijk bij — © rr

Mechelen

Een 27-jarige Mechelaar, die al vijf maanden in een Italiaanse cel zit, mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft het hof van beroep in Milaan beslist. De Mechelaar werd op vraag van de Amerikaanse justitie opgepakt omdat hij de website van American Airlines heeft gehackt. Als hij wordt uitgeleverd riskeert hij 22 jaar cel. Zijn advocaten gaan nu in hoger beroep en hopen dat Italië terugkomt op haar beslissing zodat de Mechelaar alsnog aan ons land kan worden overgeleverd.