Zelenski duwde nog eens op de plaats waar het al pijn doet, maar De Croo kan smeekbedes maar deels inwilligen

In een emotionele toespraak heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski ons land opgeroepen om meer te doen voor zijn land. Meer wapens, meer sancties en een no fly-zone. Om zo de vrede te laten terugkeren. “Vrede is meer waard dan diamanten, dan akkoorden met de Russen, dan schepen in havens en Russisch gas en olie”, klonk het in een toespraak in de Kamer. Maar premier De Croo kan maar deels ingaan op die smeekbedes.