Nederlander maakt chocolade met harddrugs “waar 40-plussers lekker vitaal van worden”

Een 53-jarige man uit het Nederlandse Zwolle is door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van honderd uur voor het produceren van 26 kilo psychedelische chocolade. Hij maakte er meer dan 500 repen van om te verkopen.

De Nederlander wilde naar eigen zeggen energierepen ontwikkelen waar 40-plussers “lekker vitaal” van zouden worden en in beweging konden blijven. Om dat te bereiken gebruikte hij een illegale stof: psilocine. Een hallucinogeen dat in paddenstoelen voorkomt. Het staat op de lijst van verboden harddrugs en kan angsten en waandenkbeelden veroorzaken. Die stof verwerkte hij desalniettemin in zijn chocoladerepen.

Niet eerste keer

De rechtbank oordeelde dat de man zich wel degelijk bewust was van het feit dat hij in strijd met de wet handelde en daarmee mensen in gevaar bracht. Niet alleen gebruikte hij een verboden stof, de repen werden ook nog eens onder zeer onhygiënische omstandigheden geproduceerd.

Volgens de rechtbank is alleen het opleggen van een geldboete niet voldoende, omdat de Nederlander al eerder de Opiumwet overtrad “en er zijn beroep van heeft gemaakt om de grens van het toelaatbare op te zoeken. In dit geval ging hij eroverheen”.