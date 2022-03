Medewerkers van de FIOD zijn bezig met het in kaart brengen van de omvang van de illegale sigarettenfabriek in Herkenbosch. — © Ermindo Armino

IDe fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdagmorgen een illegale sigarettenfabriek in een loods aan de Veldweg in Herkenbosch in Nederlands-Limburg opgerold. Het gaat volgens de FIOD om de grootste illegale sigarettenvangst ooit in Nederland.