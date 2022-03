Poetin dreigt gaskraan dicht te draaien als klanten vanaf 1 april niet in roebels betalen

De Russische president President Vladimir Poetin heeft er donderdag mee gedreigd om de gascontracten stop te zetten als klanten vanaf 1 april niet betalen in roebels. Contracten die dat anders bepalen, worden stopgezet.

Eerder deze week meldde Rusland dat die beslissing nog even op zich ging laten wachten. Maar nu heeft de Russische president gezegd dat hij een decreet heeft ondertekend waardoor Russisch geld vanaf morgen, 1 april, met de Russische munt, de roebel, betaald moet worden.

“De sancties die het Westen nu neemt, waren al lang voorbereid”, aldus Poetin. Hij maakt zich ook sterk dat de Verenigde Staten economisch het meest profiteren van de huidige instabiliteit op het wereldtoneel.

Italië en Duitsland lieten nog maar net weten dat ze de garantie hadden gekregen dat de gasaankopen in euro konden afgehandeld worden, maar de Russische president sprak dat dus even later al tegen.

Duits bondskanselier Olaf Scholz reageerde standvastig. “Duitsland zal voor Russisch gas blijven betalen in euro’s en dollars”, aldus Scholz. Hij koestert nog steeds de hoop om onafhankelijk te worden van Russisch gas. “Maar dat zal langer duren dan tot het einde van het jaar.”