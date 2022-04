Onze TV-tips: De vrouw van een seriemoordenaar, een gemengd huwelijk en een filmklassieker

Rose West Born Evil?

NPO3, vr, 21u

Een van de griezelverhalen die de jaren 90 domineerden was dat van de Britse seriemoordenaar Fred West. Samen met zijn vrouw Rose martelde, verkrachtte en vermoordde hij in de twee eerdere decennia een tiental jonge vrouwen en meisjes. Ook hun eigen dochter en stiefdochter ontsnapten niet aan deze gruwel. De documentaire focust op het leven van Rose, de makers onderzoeken hoe dit jonge meisje kon uitgroeien tot een monster.

Loving

Canvas, vr, 21.20u

Geprezen biografisch drama over de blanke Richard die verliefd wordt op de achttienjarige donkere Mildred. Wanneer het meisje zwanger is, besluit Richard haar te trouwen. Maar omdat hun huwelijk in strijd is met de rassenwetten in Virginia rijden ze naar Washington om elkaar het jawoord te geven. Hun huwelijk levert hen een gevangenisstraf op. Een schokkend verhaal waarvan je nu niet meer voor mogelijk houdt dat dit in 1958 realiteit was.

Lethal Weapon

Play4, vr, 22.40u

Hollywoodsterren Mel Gibson en Danny Glover scoorden een filmhit in 1987 met deze actieprent over een agent aan de vooravond van zijn pensioen. Hij is bijzonder misnoegd dat hij moet samenwerken met een jong ongeleid projectiel met een slechte reputatie. Lethal Weapon combineert rauwe, keiharde actie met de nodige humor. Het plot is rechtlijnig, maar dat zorgt ervoor dat de film makkelijk wegkijkt. Destijds een grote box office-hit.(TOVE)