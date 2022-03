Ook Patrick Lefevere zit ziek thuis en zal er zondag niet bij zijn in de Ronde: “Hopelijk kunnen onze renners hun ding doen”

Sinds Parijs-Nice zijn talloze renners al ziek geworden, en in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen blijft het een probleem in het peloton. Donderdagmiddag raakte bekend dat Wout van Aert ziek is en daardoor onzeker is voor de wedstrijd zondag. Ook Patrick Lefevere, ploegbaas bij Quick Step-Alpha Vinyl, blijkt nu ziek te zijn.

Lefevere zou sinds woensdagavond te kampen hebben met de griep en komt niet meer bij zijn renners langs. Hij is overigens niet de enige bij Quick Step-Alpha Vinyl die ziek is. Andrea Bagioli, die zondag de slotrit van de Ronde van Catalonië won, is moeten terugkeren van zijn hoogtestage in de Sierra Nevada omdat hij ziek werd. Ook Mauro Schmid, ritwinnaar in de Coppi e Bartali vorige week, is ziek.

QuickStep-Alpha Vinyl trekt niet alleen door de griep met een bang hartje naar de Ronde van Vlaanderen. De voorbije weken draaide het voor geen meter en vielen de resultaten tegen, iets wat ze bij de troepen van Patrick Lefevere niet gewoon zijn in de kasseikoersen tijdens het Vlaamse voorjaar. “Het is lastig dat we de koers niet meer kunnen controleren en domineren zoals we dat andere jaren doen. We hebben ook gewoon echt veel pech gehad. We hebben geluk dat Parijs-Roubaix een week later valt dan anders, wie weet zijn we tegen dan terug op volledige sterkte”, zegt Lefevere daarover. Dat topfavoriet Wout van Aert zondag misschien niet meedoet, zal volgens hem de koers grondig veranderen: “Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Hopelijk kunnen zondag al onze zeven renners hun ding doen, dat zou al een goed begin zijn.”

© BELGA

Titelverdediger Kasper Asgreen droomt van een tweede zege: “Ik heb er de benen voor”

De voorbije weken draaide het voor geen meter en vielen de resultaten tegen, iets wat ze bij de troepen van Patrick Lefevere niet gewoon zijn in de kasseikoersen tijdens het Vlaamse voorjaar. Een van de enige zekerheden voor de ploeg dit voorjaar was Kasper Asgreen. De Deen is titelverdediger in de Ronde en start ook zondag als een van de topfavorieten. Door het ontbreken van Alaphilippe en Ballerini en de mindere vorm bij Stybar, Lampaert is de Deen de enige overgebleven hoop in bange dagen.

“We zullen wat afwachtender moeten koersen dan anders en meeschuiven wanneer het moet. Het is niet zo makkelijk om alleen weg te sluipen in de Ronde van Vlaanderen. Het zal zondag een beetje zoals vorig jaar zijn: de besten zullen op het einde altijd overblijven. En ik denk dat ik daartoe behoor”, klinkt het bij de uitgesproken kopman van de Belgische ploeg. “Ik ga naar de wedstrijd met mijn eigen plan en eigen visie. Dat met Wout van Aert de grootste favoriet op de zege er misschien niet bij is, verandert het wedstrijdbeeld. Maar Jumbo-Visma blijft wel het sterkste blok. Ik denk dat ze zeer agressief gaan koersen als hij niet meedoet. Maar het is zaak om ons daar niet op te verkijken en te geloven in ons eigen plan”, besluit de Deen.

“Het zal niet gemakkelijk zijn zondag”, vertelt Asgreen over zijn kansen om zichzelf op te volgen. “Vorig jaar was het team gewoon sterker dan nu, daar moeten we eerlijk in zijn. Nu ben ik eigenlijk de enige kopman, en daar ben ik trots op dat ik de leider mag zijn van een team dat zoveel geschiedenis heeft in de kasseiklassiekers. Maar ik droom natuurlijk van die tweede zege op rij, daar heb ik ook de benen voor. Al ben ik een van de weinige gelukkigen ben die de koers ooit heb mogen winnen, dat is een zalig gevoel”, beseft Asgreen.

© BELGA

Tim Declercq rijdt meteen de Ronde van Vlaanderen bij terugkeer: “Maar verwacht geen wonderen”

“Het zal nog enige tijd duren voor ik terug 100 procent fit ben”, tempert Declercq de verwachtingen voor zondag. “Wonderen moet ik niet verwachten. Ik zal al blij zijn als ik elke dag een beetje beter wordt. Wie weet komt het dan nog goed tegen Parijs-Roubaix.” Bij zijn terugkeer in het peloton werd Declercq 89ste in Dwars door Vlaanderen. De race verliep niet zoals gehoopt, maar daar kan de bonk van Quick-Step Alpha Vinyl mee leven: “Momenteel ben ik al opgelucht dat ik tijdens Dwars door Vlaanderen en op training geen pijn in de hartstreek voelde, dat is sowieso het voornaamste.”

© BELGA

Yves Lampaert schikt zich in rol van wegkapitein: “Ik ben nog niet goed genoeg om zelf mee te strijden vooraan”

West-Vlaming Yves Lampaert keerde in Gent-Wevelgem terug in het peloton na een periode waarin hij serieus ziek is geweest en amper uit bed geraakte. Met een 39ste plek in Gent-Wevelgem en een 27ste in Dwars door Vlaanderen lijkt de topvorm nog niet aanwezig. Lampaert: “Ook de Ronde van Vlaanderen komt nog te vroeg om mee te zijn met de eerste groep, daar moet ik realistisch in zijn. Ik ben nog niet goed genoeg om zelf mee te strijden vooraan, maar ik zal er wel alles aan doen om Kasper (Asgreen) en Florian (Sénéchal) onderweg te helpen.”