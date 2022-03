Elke manager moet ook kaas van IT gegeten hebben. — © Richard Brocken

Hasselt

Een manager moet van alles wat weten: van organisatie, sales & marketing, productkennis, strategie en financiën. Daar zijn we het wel over eens. En toch moet elk zichzelf respecterend manager ook de nodige kaas gegeten hebben van IT. De Limburgers Ivan Verborgh en professor Frank Lambrechts (UHasselt) leggen uit waarom.