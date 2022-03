Op de Borglaan in Maaseik heeft de politie woensdagavond rond 20 uur controles gehouden na klachten over overlast van jongeren op het skatepark. Een 38-jarige werd aangetroffen met enkele blikjes bier in zijn handen. De man was er met twee minderjarigen. Die gaven aan schrik van de persoon te hebben. De man werd ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel. maw