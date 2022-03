Lewis Hamilton openhartig over ‘mentaal en emotioneel’ moeilijke periode: “Soms het moeilijk om positief te blijven”

Formule 1-piloot Lewis Hamilton (37) heeft zich op Instagram uitgelaten over zijn mentale en emotionele strubbelingen. “Op bepaalde dagen is het moeilijk om positief te blijven”, verklaart de zevenvoudige wereldkampioen donderdag.

“Het is al zo’n zwaar jaar geweest met al wat er rond ons gebeurt”, vertelt de Brit. “Lange tijd had ik het moeilijk op mentaal en emotioneel vlak. Het is een voortdurende inspanning om vol te houden. We hebben zoveel te doen en te bereiken.”

“Ik schrijf jullie om te zeggen dat het oké is om je te voelen zoals je je voelt”, richt Hamilton zich tot zijn fans. “Weet gewoon dat je niet alleen bent en dat we hier doorheen gaan komen.”

Hamilton greep vorig seizoen in extremis naast een achtste wereldtitel in de Formule 1, waarmee hij alleen recordhouder zou worden. In de slotronde van de laatste Grote Prijs van het seizoen in Abu Dhabi werd hij nog voorbijgestoken door Max Verstappen, die daarbij geholpen werd door de tussenkomst van de safetycar en wedstrijdleider Michael Masi. Verstappen pakte zo zijn eerste wereldtitel. Sinds die GP en tot februari schuwde Hamilton de sociale media. Dat leidde tot speculatie over zijn toekomst. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet optekenen dat Hamilton “gedesillusioneerd” was. Toch begon Hamilton aan zijn 16e seizoen.

De Brit heeft een moeilijke seizoensstart achter de rug, onder meer door een tegenvallende Mercedes-bolide. Afgelopen weekend werd hij slechts tiende in de GP van Saudi-Arabië.

Hamilton is de enige zwarte piloot in de Formule 1 en een uitgesproken voorvechter van gelijke kansen en diversiteit.