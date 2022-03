Volledige technische staf van Nigeria stapt op na WK-uitschakeling

Ghana had dinsdag in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja genoeg aan een 1-1-gelijkspel, nadat het eerste duel in 0-0 was geëindigd. Boze fans bestormden na afloop het veld. Een Zambiaanse dopingofficial overleed daarbij, vermoedelijk aan de gevolgen van een hartaanval.

“Technisch adviseur Augustine Eguavoen heeft zijn positie per direct opgegeven”, meldde de bond donderdag. “De NNF heeft daarnaast de samenwerking met de volledige technische staf van het team beëindigd. Er zullen nieuwe mensen worden benoemd na een grondige evaluatie om de ‘Super Eagles’ nieuw leven in te blazen en om toekomstige uitdagingen op gepaste wijze aan te gaan.”

De voormalige internationals Emmanuel Amuneke, Joseph Yobo en Salisu Yusuf waren vorige maand aangesteld om de ploeg te coachen. Hun werden contracten voor 2,5 jaar beloofd, maar daarvan is geen sprake meer.