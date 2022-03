‘Love Island’-ster heeft een klein probleempje met haar jurk tijdens modeshow

Niet alleen de modellen zijn piekfijn uitgedost op modeshows, ook de toeschouwers trekken hun meest modieuze outfits aan. Toen Anna McEvoy de Fashion Week in Melbourne mocht bijwonen, koos ze een diep uitgesneden, zwart jurkje. De 29-jarige Australische won het tweede seizoen van Love Island in haar land en heeft honderdduizenden volgers op sociale media, dus is ze wel wat aandacht gewoon. Maar toen ze de modellen op de catwalk bewonderde, schoot haar jurk open en waren alle ogen plots op haar gericht. “Ik kan er nu om lachen”, klinkt het. “Maar toen wilde ik door de grond zakken van schaamte.”