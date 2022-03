Lommelaar bestolen aan station in Leuven

De Leuvense politie heeft dinsdagnamiddag twee twintigers ingerekend die zich verdacht gedroegen op de Naamsesteenweg in Leuven. Zij worden verdacht van de diefstal van de portefeuille van een 25-jarige Lommelaar aan het station in Leuven en van een diefstal in een studentenkamer. In hun rugzakken werden inbrekersmateriaal en gestolen voorwerpen aangetroffen. De twee moeten in mei voor de correctionele rechtbank in Leuven verschijnen in het kader van de snelrechtprocedure. (tb)