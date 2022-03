Ruben Bemelmans rukt op naar halve finales dubbelspel in Lugano

Bemelmans versloeg aan de zijde van de Duitser Daniel Masur in de kwartfinales (tweede ronde) de Poolse tweede reekshoofden Karol Drzewiecki en Szymon Walkow in twee sets: 7-5 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 3 minuten. In de halve finales wachten de Rus Pavel Kotov en Tsjech David Poljak, of de Fransmannen Albano Olivetti en Dan Added, die het vierde reekshoofd vormen.

De 34-jarige Maasmechelaar schakelde met Masur in de eerste dubbelronde Michael Geerts en zijn Nederlandse partner Tim van Rijthoven uit. Bemelmans (ATP 299) sneuvelde in Lugano in de kwalificaties van het enkelspel, hoewel hij daarin het topreekshoofd vormde.