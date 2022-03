Beresterke Brecel leidt na middagsessie met 6-2 tegen Judd Trump op Tour Championship

Luca Brecel vertoonde in de aanloop naar deze clash tegen voormalig wereldkampioen Trump nog geen topvorm maar illustreerde al snel het goede gevoel dat hij had overgehouden aan het Gibraltar Open. Brecel had een duidelijk wedstrijdplan én het geduld en de focus om het uit te voeren. Hij gaf in de eerste sessie weinig weg door halve kansen te weigeren en vol voor een doordachte verdediging te gaan.

Tactisch superieur

Die tactiek legde Brecel geen windeieren. In het openingsframe zag hij nog een voorsprong verdampen na een geluksbal van Trump. Maar toen die de lastige bruine bal op de rand van de pocket liet, ruimde Brecel op voor 1-0. Breaks van 56 en 58 volstonden daarna voor een 3-0 voorsprong en Brecel leek zelfs op weg naar de 4-0. Maar tijdens zijn remonte na een vroege 35-break van Trump, miste Brecel op 30 een makkelijke rode bal, waarna zijn tegenstrever vlak kon milderen tot 3-1.

De korte pauze stoorde Brecel niet. Integendeel. Toen Trump op 28 uit positie sukkelde, nam de 27-jarige Limburger over in stijl. Hij ging na de laatste rode bal zelfs nog speciaal op zoek naar de roze bal om de eerste century (100) van de dag op het bord te zetten: 4-1.

Brecel bleef de partij domineren. Zijn long pots waren zo precies, dat hij elk kleinste kansje benutte om een voorsprong uit te bouwen. Ook al omdat hij tactisch bleef domineren. Een 54-break en een dubbel op de laatste rode bal als uitsmijter zorgden voor 5-1.

Belangrijk slotframe

Trump, die tot op dat moment niet verder gekomen was dan een 36-break, leek klaar voor de sloop. Maar de Engelsman maakte dankzij een gedurfde pot op een lastige roze gebruik van één van de eerste slechte safety’s van Brecel om met een 81-break zijn tweede frame van de dag te pakken (5-2).

Een onverstoorbare Brecel rechtte echter de rug in het belangrijke slotframe van de namiddagsessie. Hij greep zijn eerste halve kans met beide handen en mocht via een 78-break met een voorsprong van vier frames (6-2) richting avondsessie. Zo is hij nog vier frames verwijderd van een halve finale tegen John Higgins op zaterdag.

Luca Brecel-Judd Trump 6-2 (tussenstand, best of 19). Framescores: 63-52, 91(56)-1,76(58)-0, 30-78, 105(100)-28, 70(54)-27, 0-100(81), 78(78)-4. (mg)