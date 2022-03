2.700 mensen kozen vorig jaar voor euthanasie

In 2021 hebben bijna 2.700 Belgen euthanasie gevraagd en gekregen. De overgrote meerderheid van de aanvragen was Nederlandstalig. Het ging voornamelijk om patiënten tussen 60 en 89 jaar. In meer dan de helft van gevallen werd de euthanasie thuis uitgevoerd. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie (FCEE).

In 2021 ontving de FCEE 2.699 euthanasieaanvragen. Dat is een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van 2020, toen het er 2.445 waren. Drie kwart van de aanvragen is Nederlandstalig, een kwart Franstalig.

67,8 procent van de patiënten was ouder dan 70 jaar, 40,2 procent ouder dan 80. De grootste groep waren patiënten tussen 80 en 89 jaar (29,3 procent). Euthansie bij patiënten jonger dan 40 blijft zeer beperkt (1,4 procent).

Het aantal gevallen van euthanasie dat thuis (54,3 procent) en in ziekenhuizen (29,6 procent) plaatsvond bleef stabiel, terwijl het aantal euthanasies uitgevoerd in woonzorgcentra (14,3 procent) lichtjes toenam.

In bijna 85 procent van de gevallen ging het om terminale patiënten.

Bij de meerderheid (80,1 procent) werd zowel lichamelijk als psychisch lijden - niet te verwarren met psychiatrische aandoeningen - vastgesteld. Dat lijden was steeds het gevolg van één of meerdere ernstige en ongeneeslijke ziektes.

Minder dan 1 procent werd uitgevoerd op basis van eeb voorafgaande wilsverklaring euthanasie en dat enkel bij patiënten die onomkeerbaar buiten bewustzijn waren.

De belangrijkste aandoeningen waarom patiënten voor euthanasie kiezen zijn kanker (62,8 procent), een combinatie van meerdere aandoeningen (17,7 procent), ziekten van het zenuwstelsel (7,9 procent), ziekten van het bloedsomloopstelesel (3,7 procent), ziekten van de luchtwegen (2,3 procent), psychiatrische aandoeningen (0,9 procent) en letsel, vergiftigingen en andere gevolgen van uitwendige oorzaken (0,9 procent).

Bij de kankerpatiënten gaat het vooral om kankers van het spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel en de borst. Van die patiënten was 98,8 procent terminaal.

In 2021 werd bij 24 psychiatrische patiënten euthanasie uitgevoerd. Bij al die patiënten lag het bestaan van een jarenlang psychiatrisch ziekteproces en behandelingstraject aan de basis van het verzoek. De rapporterende artsen beschouwden hen allemaal als niet meer behandelbaar.

Het aantal wilsbekwame patiënten met cognitieve stoornissen zoals de ziekte van Alzheimer bleef stabiel vergeleken met 2020 en 2019 (26 in 2021 tegenover 22 in 2020 en 26 in 2019).