Zelenski vraagt België om meer te doen: “Vrede is meer waard dan diamanten uit Antwerpen”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft België tijdens zijn toespraak in de Kamer gevraagd om meer te doen om Oekraïne te ondersteunen. Hij wees daarbij onder meer op de import van Russische ruwe diamant, die nog niet door Europese sancties aan banden is gelegd. “Ik denk dat vrede veel meer waard is dan diamanten, dan Russische schepen in de havens, dan Russisch gas of olie.”