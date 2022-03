Robin Van Hoegee: “Ik voel me zo goed dat ik weer lichte ambitie voel om te blijven zaalvoetballen.” — © Boumediene Belbachir

Na 29 seizoenen zaalvoetbal, waarvan veertien in tweede nationale, kan PIBO Hoeselt vrijdag uitgerekend tegen rivaal Borgerhout de poort naar de elite openbeuken. Voor Robin Van Hoegee is het pas match negen in PIBO-shirt, de vijfde dit seizoen. Pas teruggekeerd uit ‘pensioen’, en straks al kampioen?