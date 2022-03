Natuur en Bos trekt aan alarmbel na incident met loslopende honden

Natuur en Bos merkt op dat door het lenteweer veel bezoekers opnieuw de natuur intrekken: fietsers, ruiters, spelende kinderen en ook heel wat wandelaars, al dan niet vergezeld van hun viervoeter. Het is volgens Natuur en Bos heel belangrijk dat honden, hoe groot of klein ze ook zijn, aan de leiband blijven.

Vooral in de lente is de natuur erg kwetsbaar. “Ze is dan één grote kraamkliniek. Een groot deel van het leven in de natuur speelt zich laag tegen de grond af. Daar vind je broedende vogels, kleine zoogdieren en reekalfjes”, benadrukt woordvoerder Jeroen Denaeghel.

Rondsnuffelende honden die van het pad gaan, kunnen volgens Denaeghel de dieren in hun rust opschrikken. “Sommige dieren lopen zich uit angst te pletter, raken gekwetst of worden zelfs gedood. Elk jaar sterven er bovendien verschillende dieren omdat ze doodgebeten worden door een loslopende hond. Soms is de schade die een loslopende hond aanricht niet zichtbaar. Het geurspoor dat een hond achterlaat, maakt dieren die er mee in aanraking komen angstig. Hierdoor keert een ouderdier soms niet (tijdig) terug naar het jong, waardoor het verhongert en sterft”, legt de woordvoerder uit.

De voorbije twee jaar stelden natuurinspecteurs en boswachters gevoelig meer inbreuken met loslopende honden vast. In 2021 en 2020 noteerden ze respectievelijk 573 en 622 overtredingen, in 2019 waren dat er maar 235. Wellicht spelen de stijgende bezoekersaantallen in de natuurgebieden tijdens de coronacrisis een rol. Wie zijn hond niet aanlijnt, riskeert een boete van 80 euro.