Vierde editie van campagne ByeByeGazon: “Een strak gazon is zo dood als beton”

De vierde editie van ByeByeGazon is afgetrapt. De campagne vraagt de Vlamingen om een deel van hun gazon om te toveren tot een paradijs voor insecten. Iedereen kan meedoen door een deel van het gazon gewoon te laten groeien, een bloemenweide in te zaaien, vaste planten te zetten of bessenstruiken te planten. Want “een strak gazon is zo dood als beton”.

Bijna tien procent van Vlaanderen bestaat uit privétuin. Een strak grasveld is echter een no-flyzone voor insecten en kost zeer veel energie, tijd en geld om te onderhouden. “We kunnen ons afvragen of het in deze tijden niet verantwoorder is om een beplanting te kiezen waar we minder werk in moeten steken en waar we meer genot uit kunnen halen”, zegt tuin- en landschapsarchitect Louis De Jaeger, oprichter van de beweging.

Dieter Coppens is het gezicht van de vierde editie van de campagne. De vorige edities liepen onder de naam ByeByeGrass, maar dat is nu ByeByeGazon geworden. “We zijn immers niet tegen gras, wel voor meer geur en kleur”, zegt Tine Dhollander, die het visuele luik van de campagne op zich neemt.

Meedoen kan door een stukje gazon af te zetten met vier stokjes, waarbinnen je gewoon het gras laat groeien. Automatisch komen er na een tijdje bloempjes tussen. Wie minder geduld heeft, kan met een schop de grasmat verwijderen en een bloemenmengsel inzaaien. Een nog robuustere oplossing is om vaste planten te zetten in plaats van gazon. Of je kan voedsel kweken. “Je kan evengoed een stukje gazon verwijderen en er enkele frambozenstruiken zetten, in het najaar kan je dan met je welverdiende oogst je ontbijt pimpen”, zegt Dieter Coppens.

Alle info is te vinden op de website van de campagne. Daar kan je ook registreren hoeveel vierkante meter gazon je omvormt naar iets mooiers.