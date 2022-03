President Zelenski bereidt zich voor op nieuwe aanvallen in oosten van Oekraïne: “Wij geloven niemand”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft woensdag in een video op de sociale media verklaard dat hij niet gelooft in de Russische beloften over een beperking van de militaire activiteit. Zijn leger bereidt zich voor op nieuwe gevechten in het oosten van het land, zegt hij ook.

“Ja, er zijn onderhandelingen aan de gang, maar dat zijn allemaal woorden, er is tot nu toe niets specifieks gezegd”, aldus Zelenski.

“Er zijn ook woorden over de vermeende terugtrekking uit Kiev en Tsjernihiv, over de vermeende vermindering van de activiteit van de bezetters in die richtingen. We weten echter dat dit geen terugtrekking is, maar het gevolg van het werk van onze verdediging”, zei de president ook.

Hij voegt toe dat de Russische troepen zich in de Donbass, een regio in het oosten van Oekraïne, verzamelen voor nieuwe aanvallen. “We bereiden ons daarop voor. We geloven niemand en zeker geen mooie verbale constructies. De situatie op het slagveld is echt.”

Het allerbelangrijkste is dat Oekraïne niet opgeeft, benadrukte de president. “We zullen vechten voor elke meter van ons land, voor elke persoon.”

Hij vroeg de Oekraïners ook om geen kritiek te hebben op de prestaties van de troepen. Wie denkt te weten hoe we onze vijand moeten verslaan, moet zelf naar het slagveld gaan in plaats van van thuis in de zetel commentaar te geven, zei hij.

Ook het Kremlin zei woensdag dat er geen significante doorbraken zijn in de gesprekken met Oekraïne. Volgens woordvoerder Dmitri Peskov ligt er nog veel werk op de plank.