Activisten van Greenpeace opgepakt voor indringen van nucleaire site in Frankrijk

Zeven activisten van Greenpeace zijn donderdagochtend gearresteerd nadat ze waren binnengedrongen in de EPR reactorsite in het Franse Flamanville (departement Manche). Met de actie willen ze de “onverantwoordelijkheid” van de pro-nucleaire presidentskandidaten aan de kaak te stellen, aldus een woordvoerder van de milieuorganisatie.

Sinds zowat 5.30 uur blokkeert een tiental activisten, van wie er sommigen geketend zijn, ook de toegang voor voertuigen tot de twee hoofdingangen van de site, zo stelde een journalist van AFP vast.

Zeven anderen slaagden erin de site te betreden en een spandoek in de buurt van de reactor in aanbouw te ontvouwen met de boodschap “Nucleair: Macron onverantwoordelijk”. Daarna werden ze in de boeien geslagen, aldus Greenpeace Frankrijk.