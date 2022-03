DEBAT. Inflatie stijgt opnieuw: baart het duurder wordende leven jou zorgen?

De inflatie is deze maand nog verder gestegen naar 8,31 procent, tegenover 8,04 procent in februari. Dat is het hoogste niveau sinds 1983. De boosdoener: de torenhoge energiekosten. Daardoor worden grondstoffen duurder. En die kost wordt doorgerekend aan de consument. Maak jij je zorgen over het duurder wordende leven en de prijzen van producten in de winkel die de hoogte in gaan? Laat je reactie hier achter en debatteer mee met andere lezers.