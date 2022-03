Bekende uitbater Brusselse nachtclubs beschuldigd van drogeren en verkrachten jonge klanten

Carl De Moncharline, een legendarische naam in het Brusselse nachtleven, wordt ervan beschuldigd jonge klanten te hebben gedrogeerd en seksueel misbruikt te hebben. De Franstalige RTBF sprak met enkele jongeren die over het misbruik getuigen.

Aanleiding voor het onderzoek van Investigation, het onderzoeksprogramma van de Franstalige publieke omroep, waren enkele getuigenissen op de Instagram-pagina ‘Balance ton bar’. Daar verschijnen regelmatig verhalen van meisjes die gedrogeerd en misbruikt zijn geweest in het Brusselse nachtleven.

In dit geval gingen de verhalen over The Wood, een technoclub in het Ter Kamerenbos, die in 2016 de deuren moest sluiten wegens geluidsoverlast. De club werd uitgebaat door Carl De Moncharline, die eerder in de bekende clubs Fuse en Mirano werkte. Vandaag baat hij bar L’Imperial uit en is hij betrokken bij allerlei feesten in de hoofdstad.

De RTBF sprak met Valentine, een studente van 23 jaar. “Ik was toen 17 jaar “, zegt ze. “Ik ging toen heel vaak naar die plek. Ik had vaak contact met Carl De Moncharline. Hij liet ons gratis binnen. Die bewuste avond zat hij aan de bar op dezelfde plek als altijd. Hij bood me een pintje aan dat niet direct van de bar kwam. Vanaf dan werd het wazig.”

Verlamd

Het meisje vertelt verder hoe ze zich plots op de eerste verdieping van de club bevond en dat De Moncharline haar begon te knuffelen en aan te raken. “Ik was me bewust van alles, maar fysiek had ik niets onder controle. Ik was verlamd. Hij raakte mijn borsten aan, maar het ging niet verder omdat mijn gsm maar bleef trillen. Mijn vrienden zochten me. Hij heeft me laten gaan.”

Een andere getuige - een jongeman die toen 18 jaar was - vertelt hoe hij in de nachtclub gedrogeerd is en later op de avond bij De Moncharline thuis seksueel misbruikt is. Ook een oud-werkneemster vertelt in de reportage over haar ervaringen. Volgens haar trakteerde De Moncharline elke weekend klanten in The Wood, vaak jongeren tussen de 18 en 22 jaar en soms minderjarigen.

Er zouden drie officiële klachten zijn ingediend, maar die bleven zonder gevolg. De Moncharline zelf ontkent de feiten via zijn advocaat. De Moncharline “is enorm geschokt”, zegt advocaat Jean-Pierre Buyle. “Wat die getuigen vertellen strookt niet met het profiel van mijn cliënt. Hij is al 30 jaar actief in het Brusselse nachtleven. Hij heeft vijf etablissementen opgericht en nooit zijn er problemen geweest.”