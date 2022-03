“Vannacht valt er op verschillende plaatsen sneeuw die kan blijven liggen”

Vanavond en vannacht zal het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen gaan sneeuwen. De ondergrond is niet bevroren maar bij aanhoudende sneeuwval kan er toch wel een sneeuwlaag van meerdere centimeters ontstaan.

De kans op sneeuw is het grootst in het noorden van de provincie aangezien daar de hoogste neerslagintensiteit wordt voorzien. Maar mogelijk zal het ook in het zuiden van de provincie periodiek hard genoeg sneeuwen om een tijdelijke sneeuwlaag tot stand te kunnen doen komen.

Vrijdagochtend valt er op de meeste plaatsen lichte sneeuw of sneeuw. Bijgevolg kan het dus glad zijn op de wegen. In de loop van de ochtend zal deze sneeuwzone traag wegzakken naar het zuiden.

Zolang het sneeuwt schommelt de temperatuur dicht tegen het vriespunt. Zodra het stopt met sneeuwen zal de temperatuur enkele graden oplopen en zal een eventueel sneeuwlaagje dus ook beginnen wegsmelten. Uiteindelijk komen de maxima ergens tussen +1 en +3°C uit. In de loop van de namiddag zou vooral het oosten opnieuw met natte sneeuw of sneeuw te maken kunnen krijgen.

De wind zal ook een rol van betekenis spelen. Er komt namelijk een vrij krachtige noordoostenwind te staan. De rukwinden kunnen daarbij geregeld oplopen tot ongeveer 50 km/u. Dat zorgt er dus voor dat de gevoelstemperatuur ruim beneden het vriespunt uitkomt.

