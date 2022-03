Politie onderzoekt schietpartij in Antwerpen: slachtoffer in levensgevaar, verdachte gearresteerd

De bewoners van de Carnotstraat in Antwerpen zijn woensdagavond opgeschrikt door verschillende schoten. De politie heeft een verdachte opgepakt. Een slachtoffer heeft zich op spoed gemeld en verkeert in levensgevaar. “We vermoeden dat de feiten zich situeren in de familiale sfeer”, aldus de politie.

Rond 20.15 uur kreeg de Antwerpse politie een melding van een schietpartij in de Carnotstraat, ter hoogte van pizzeria Domino’s. Volgens getuigen waren er verschillende schoten te horen. De Antwerpse politie kwam ter plaatse en stelde een perimeter in. Het gerechtelijk labo voert een sporenonderzoek uit.

“Ter plaatse werden geen slachtoffers aangetroffen”, vertelt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. De politie deed meteen nazicht in de omgeving. In de Sommestraat kon een verdachte worden gevat. “Hij werd overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor.”

“Op dat moment kwam ook een melding binnen van iemand die zich op spoed had aangemeld met verwondingen door een vuurwapen. De feiten zijn met mekaar in verband gebracht. Het slachtoffer is in levensgevaar”, legt Bruyns uit. De juiste omstandigheden en context worden onderzocht. “We vermoeden dat de feiten zich situeren in de familiale sfeer.”

© BFM

© BFM