Woningpas, de online toepassing van de Vlaamse overheid waar je alle relevante informatie over je woning kunt bundelen, biedt voortaan nog meer informatie. Je zult er nu ook informatie terugvinden over je aangemelde zonnepanelen, je energiemeter(s) en het jaarlijkse verbruik voor gas en elektriciteit. Daarnaast is de informatie over de watervoorzieningen en rioleringen uitgebreid.