EU-mededingingsautoriteiten vallen Duitse kantoren Gazprom binnen

Europese mededingingsautoriteiten zijn binnengevallen bij kantoren van de Russische gasproducent Gazprom in Duitsland. Dat schrijven de agentschappen Bloomberg en Reuters op basis van anonieme bronnen. De invallen komen op het moment dat toezichthouders in de Europese Unie het onderzoek opvoeren naar gasleveringen van het bedrijf aan Europa.

EU-antitrustbaas Margrethe Vestager vroeg in januari aan gasbedrijven, waaronder Gazprom, naar de reden van krappe leveringen. Dat gebeurde na beschuldigingen dat de Russische onderneming de prijzen zou manipuleren door voorraden achter te houden. Op dat moment liepen de prijzen hard op.

Vestager zal waarschijnlijk meer informatie bij elkaar gaan verzamelen over de Europese bedrijven van Gazprom. Als eerste zouden de kantoren van Gazprom in Duitsland nu zijn doorzocht.

Gazprom en het Kremlin hebben herhaaldelijk ontkend gasleveringen te hebben achtergehouden. Daarbij geven de partijen aan zich altijd aan de langetermijnverplichtingen te hebben gehouden.

Bedrijven die de EU-antitrustregels overtreden, kunnen boetes krijgen die kunnen oplopen tot 10 procent van hun wereldwijde omzet. Gazprom ontsnapte in 2018 aan een boete vanwege machtsmisbruik, nadat het bedrijf onder meer had toegezegd de vrije doorstroom en doorverkoop van gas in Centraal- en Oost-Europa tegen concurrerende prijzen te garanderen.